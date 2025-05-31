Öğrenciler Jandarma ile Buluştu

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ömerbeyli İlkokulu öğrencileri, jandarma ekiplerinin misafiri oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Germencik Ömerbeyli İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, "Evinize Hoşgeldiniz" faaliyeti kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı. Öğrencilere, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, Tim Jandarma ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN