Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi - Son Dakika

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Genç Akademi, öğrencilerin sevdiği alanlardan biri oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi, açıldığı günden bu yana öğrencilerin uğrak yeri oldu. Planetaryum sınıfının da yer aldığı Kartepe Genç Akademi'de çocuklar gök bilimi ile tanışıp, ufuklarını zenginleştirebilecek. Akademinin çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) öğreticileri de, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi veriyor. Birçok alanda öğrencilere eğitim sunan Kartepe Genç Akademi'yi ziyaret eden Başkan Kocaman, merkezin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Kocaman burada yaptığı konuşmada, "Bu soğuk kış günlerinde ders çalışabilecek en güzel yeriniz kütüphanemiz. Genç Akademi'nin ve özellikle İngilizce eğitim kurslarımız ile kütüphanemizin bu denli ilgi görmesi beni gururlandırıyor. Gözlerindeki ışıltıyı, azmi görmek birçok şeye bedel. Gençlerimiz geleceğimizin umudu, onlar için hep daha fazlasını yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ