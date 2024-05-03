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Bu proje ile öğrenciler Kastamonu'nun tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun değerlerini öğrencilere aktarmak, onların kişisel, sosyal ve akademik bilgi ve birikimlerini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje başladı. Proje ile Kastamonu'nun ilçelerinde yaşayan öğrenciler, il merkezini ziyaret ederek tarihi mekanları gezme fırsatı bulacak.

Binlerce yıllık tarihiyle, Anadolu'nun köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, birçok medeniyetin izlerini barındıran Kastamonu, tarihi dokusu, kaleleri, camileri, külliyeleri, müzeleri, hanları, konakları ve tarihi alanlarıyla ziyaretçilerine tarihin derinliklerine uzanan bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu Valiliği himayelerinde Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu İl Özel İdaresi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle öğrenciler, Kastamonu'nun tarihi dokusunu oluşturan önemli noktaları ziyaret edecek. 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen projede, Kastamonu Kalesi, Nasrullah Camii, Liva Paşa Konağı, Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii, Kastamonu Arkeoloji Müzesi, Kastamonu Etnografya Müzesi, el sanatları atölyeleri, ile şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yerler ziyaret edilecek.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde devam edecek olan "Okulum Kastamonu" projesinden Kastamonu'nun 19 ilçesindeki bin 582 öğrenci faydalanacak. Proje ile Kastamonu'nun zengin tarih ve kültür mirası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliği eşliğinde çocuklara tanıtılacak. Proje çerçevesinde öğrenciler, Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda Vali Meftun Dallı ile bir araya geldi. Programda Vali Dallı, proje ile ilgili bilgi verdi.

"Hem sizlerin hem de bizlerin ilimizi tanıması ve bilmesi gerekir"

Kastamonu tarihinin önemine dikkat çeken Vali Meftun Dallı, "Kastamonu'yu görenler ve görmeyenler var. Düşündük ve her Kastamonulu gencimizin, her çocuğumuzun yaşadığı ilin merkezini, tarihini kültürünü, ecdattan kalan yadigarlarını görmesi bilmesi, tanıması gerektiğine karar verdik. Bunun için bir şeyler yapalım istedik. İl Milli Eğitim Müdürümüzle konuştuk, ilgili arkadaşlarla konuştuk ve projeyi hayata geçirdik. Gönül ister ki bütün gençlerimizi getirelim ama 10, 11, 12'nci sınıflar artık üniversite sınavı telaşına düşüyorlar. En uygun ve elverişli sınıfın 9'uncu sınıflar olacağına karar verdik. 9'uncu sınıflarımızdaki bin 580 gencimizi bir program dahilinde Kastamonu merkeze getirerek bu bahsettiğimiz yerleri gösterelim istedik. Kastamonu çok kadim bir kent. Burada Selçuklu fethetmeden önceki dönemlerden kalan çok tarihi eserler var. Daha sonra beylik dönemi, daha sonra Osmanlı döneminden kalma çok sayıda eser var. Başka kültürel eserlerimiz var. Bir güne sığdığı kadarıyla bir rehber eşliğinde gezdireceğiz. İlimizi görün, tanıyın ilimizi istiyoruz. Bu eserlerin sadece görünmesi, tanınması değil, bunları devraldığımızda daha iyi şekilde bizden sonraki nesillere korunarak bırakılmasında son derece önemli bir iş. Bu konuda hem sizlerin hem de bizlerin ilimizi tanıması ve bilmesi gerekir. Sizler bizlerden daha iyi şartlarda, daha iyi ortamlarda yaşama fırsatı bulup bu tarihi eserlerimizi kültürümüzü görüp daha iyi şekillerde sizden sonraki nesillere bırakırsınız. Sizler bugünün gençleri ama yarının büyüklerisiniz. Bu makam ve mevkileri gelecekte sizler dolduracaksınız. Bu projeyle kafanızda gönlünüzde bir şuur, bilgilenme ve farkındalık oluşmasını amaçlıyoruz" dedi.

"İl merkezimizdeki öğrencilerimizi diğer ilçelere göndermeyi hedefliyoruz"

Projeden 19 ilçede yaşayan öğrencilerin faydalanacağını belirten Vali Dallı, "Kastamonu sahil ilçeleri başta olmak üzere 19 ilçemizde gençler fırsat bulup ilimizin merkezini gezmeye, görmeye, tarihi ve kültürel yerleri tanıma fırsatı bulamayabilirler. Bu projeyle birlikte mümkün olduğu kadar gezdirip ilimizin merkezindeki tarihi kültürel eserleri ve Selçuklu, beylik ve Osmanlı dönemi tarihi eser açısından çok zengin. Bu projeyle daha sonra il merkezimizdeki öğrencilerimizi diğer ilçelere göndermeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl devam edecek. Böylece iki ayaklı bir proje olacak. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bilmek güzel bir şeydir. Özellikle yaşadığınız çevreyi ili bilmeden onu geleceğe taşıma noktasında zaaflarınız olur. Gençlerimiz ellerindeki bu tarihi eserleri, kültürleri tanırlarsa onu geleceğe taşıma noktasında daha bilinçli, şuurlu bir çaba içerisinde olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Seydiler ilçesinden Kastamonu'ya gelen 9'uncu sınıf öğrencisi Ayça Arı ise, "Bizim için çok güzel oldu. Kastamonu'yu gezme fırsatımız olmuyordu. Abdurrahmanpaşa Lisesini de daha öncesinde ziyaret etmek istemiştik ama nasip olmamıştı, bugün ziyaret ettim. Benim için iyi oldu. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum bizlere böyle bir fırsat imkanı sundukları için. Proje sayesinde Kastamonu'nun tarihi ve kültürel yerlerini daha erken gezme imkanımız oldu, belki kısa zamanda buraları gezme imkanımız olmayabilirdi" diye konuştu.