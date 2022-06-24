Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya eğlendi

24.06.2022 09:23
Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya eğlendi

Van Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu gezi programlarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu gezi programlarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımına devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen program bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi ve Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde eğitim gören 650 öğrenci Muradiye Şelalesi'ne getirildi.

Rehberler eşliğinde Muradiye Şelalesi'ni ve çevresini gezen öğrenciler doyasıya eğlenirken, belediye ekipleri ise öğrencilere kahvaltı ve öğlen yemeği ikramında bulundu.

Muradiye Şelalesi'ni gezen öğrenciler, belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Geç saatlere kadar şelalede kalan öğrencilerin etkinliği halay ve şarkılar eşliğinde son buldu. - VAN

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Kaynak: İHA

Muradiye Şelalesi, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Muradiye Şelalesi gezisinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

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