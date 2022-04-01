Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı - Son Dakika
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Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı

01.04.2022 18:32
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayını ilçede davul çalıp mani okuyarak karşıladı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayını ilçede davul çalıp mani okuyarak karşıladı.

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan aynı karşılamak için ilçede bulunan ilkokul ve ortaokulları gezdi. Gezdikleri okullarda öğrencilere davul çalan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ayrıca maniler okudu. Hem davul çalıp hem de mani okuyan öğrenciler, ilçede vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, ilçede bulunan kamu kurumlarını da gezerek davul çalıp mani okudu. Ayrıca öğrenciler, ziyaret ettikleri yerlerde öğrencilere ve vatandaşlara Ramazan şerbeti de ikram etti. - KASTAMONU

Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı
Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı

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İmam Hatip Liseleri, Kastamonu, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler Ramazan'ı davul çalıp mani okuyarak karşıladı - Son Dakika


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