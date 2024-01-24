 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp'i Gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp'i Gezdi

Düzce Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla Konuralp'e gezi düzenledi. Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu ve 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri Antik Tiyatro, Konuralp Müzesi, Atlı Kapı, Konuralp Gazi Türbesi ve Roma Köprüsü'nü gezerek tarihi bilgiler edindiler ve merak ettiklerini sordular.

Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp\'i Gezdi
24.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:56
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce ilkokul ve ortaokul öğrencileri Konuralp'e misafir oldu Antik Tiyatro, Konuralp Müzesi, Atlı Kapı, Konuralp Gazi Türbesi ve Roma Köprüsünü gezdi.

Düzce Belediyesi ilin tarihi yerlerini ilkokul öğrencilerine tanıtıyor. Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu ve 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri Konuralp'e misafir oldu. Öğrenciler; Antik Tiyatro, Konuralp Müzesi, Atlı Kapı, Konuralp Gazi Türbesi ve Roma Köprüsünü gezerek bilmediklerini öğrendiler ve merak ettiklerini sorarak tarihi koridorda keyifli bir gün geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konuralp, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp'i Gezdi - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava için kararını açıklayacak
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp'i Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement