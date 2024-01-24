Düzce İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Konuralp\'i Gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce ilkokul ve ortaokul öğrencileri Konuralp'e misafir oldu Antik Tiyatro, Konuralp Müzesi, Atlı Kapı, Konuralp Gazi Türbesi ve Roma Köprüsünü gezdi.

Düzce Belediyesi ilin tarihi yerlerini ilkokul öğrencilerine tanıtıyor. Şehit Furkan Kaplanbaba İlkokulu ve 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri Konuralp'e misafir oldu. Öğrenciler; Antik Tiyatro, Konuralp Müzesi, Atlı Kapı, Konuralp Gazi Türbesi ve Roma Köprüsünü gezerek bilmediklerini öğrendiler ve merak ettiklerini sorarak tarihi koridorda keyifli bir gün geçirdi. - DÜZCE