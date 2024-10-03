Öğrenciler Yılın Ahisini Ziyaret Etti

Faik Güngör Ortaokulu öğrencileri yılın ahisi Zekayi Kaplan'ı ziyaret etti.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu öğrencileri Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Zikri Kotan öncülüğünde, 2024 yılında "Yılın Ahisi" seçilen Zekayi Kaplan'ı iş yerinde ziyaret ettiler.
Ziyaret kapsamında Yılın Ahisi seçilen Zekayi Kaplan'a çeşitli hediyeler veren öğrenciler ahilik hakkında bilgi edindiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zekayi Kaplan okul öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkür etti. - ERZURUM
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