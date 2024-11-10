Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerinin oluşturdukları Atatürk koreografisi havadan görüntülendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü nedeniyle ülkenin her noktasından anma törenleri düzenlendi. Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde Atatürk koreografisi oluşturdu. Öğrenciler tarafından hazırlanan koreografi havadan görüntülenirken ortaya çıkan güzel görüntüler izleyenleri duygulandırdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Öğrencilerden Atatürk Koreografisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?