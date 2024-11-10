Öğrencilerden Atatürk Koreografisi - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Atatürk Koreografisi

Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu'nda Atatürk'ü anmak için öğrenciler koreografi oluşturdu.

10.11.2024 10:33
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Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerinin oluşturdukları Atatürk koreografisi havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü nedeniyle ülkenin her noktasından anma törenleri düzenlendi. Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde Atatürk koreografisi oluşturdu. Öğrenciler tarafından hazırlanan koreografi havadan görüntülenirken ortaya çıkan güzel görüntüler izleyenleri duygulandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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