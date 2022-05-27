Öğrencilerden Mescid-i Nebevi maketi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Mescid-i Nebevi maketi yapıldı.

Belören Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) Öğretmen Zehra Gökmen öncülüğünde öğrenciler Abdulkadir Ağköpür ile Vakkas Yıldız tarafından İslam tarihinin ilk Mescidi olan Mescid-i Nebevi maketi yapıldı. İslam mimari tarihinde sonradan inşa edilen mescid ve camilere örnek teşkil eden Mescid-i Nebevi maketi büyük ilgi gördü.

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra önemli ilk icraatlarından biri Medine'de bir mescid inşası olmuştur. Hz. Peygamber tarafından bizzat yaptırılan binalardan biri olma özelliğini taşıyan Mescid-i Nebevi, aynı zamanda Rasül-i Ekrem'in Medine'deki bütün faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı biliniyor. - ADIYAMAN