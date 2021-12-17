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Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak - Son Dakika

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak

17.12.2021 13:53
Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında '112' farkındalık oluşturmak için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında '112' farkındalık oluşturmak için protokol imzalandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki protokole İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Gülsün Ateş Doğan katılmıştır. 112 Acil Çağrı merkezinde 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 122 AFAD, 155 Polis, 156 Jandarma, 177 Orman olan farklı acil durum numaraları 'tek' acil çağrı numarası olan '112' ye geçildi. Diğer numaralardan arandığında ise valiliğe bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından çağrı karşılanıyor. Öğrencilerin değişen numaralar hakkında bilgilendirilmesi ve öğrencilerin bütün acil çağrı numaralarının 'tek' acil çağrı numarası olan '112' olduğunun, gereksiz aramalar konusunda bilgilendirilmesi ve öğrencilerde farkındalık oluşturması amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak

milli eğitim bakanlığı, Metin Yalçın, Karahisar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatılacak - Son Dakika
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