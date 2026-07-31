Öğrencilere Kur\'an Başarısı İçin İkram

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kargucak Mahallesi'ndeki Kargucak Merkez Camii'nde yaz Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere Fatsalı esnaf Musa Ertürkmen tarafından tost, patso ve ayran ikram edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Yaz Kur'an Kursları kapsamında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okumaya geçen çocuklar ikramlarla ödüllendirildi.

Fatsalı esnaf Musa Ertürkmen, daha önce öğrencilere verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 15-20 gün önce Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize tost, patso ve ayran ikram edeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün Kargucak Merkez Camii'nde bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'e geçmiş olması bizleri de mutlu etti. İnşallah salı günü de Fatsa'daki Hazreti Hamza Camii'nde eğitim gören öğrencilerimize aynı ikramda bulunacağız. Gençlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Kargucak Merkez Camii İmam Hatibi Salih Alantepe ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarının yoğun katılımla devam ettiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerimize Musa Bey bugün güzel bir sürpriz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i, dini ve camiyi sevdirmek hepimizin görevi. Fatsa Müftülüğü olarak öğrencilerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu anlamlı katkısından dolayı Musa Bey'e teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere tost, patso ve ayran ikram edildi.

Programa Kargucak Merkez Camii İmam Hatibi Salih Alantepe ile öğrenciler katıldı.