Öğrencilere 'Trafik Kuralları ve Güvenliği' konulu eğitim semineri - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik denetimleri projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu'nda öğrenim gören özel gereksinimli çocuklar ile bir araya gelen ekipler 'Trafik Kuralları ve Güvenliği' konulu eğitim semineri düzenlediler. Öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri trafik eğitimi sonrasında, trafik kurallarının anlatıldığı etiketler ve kırmızı düdük dağıtılarak, çocuklar üzerinde trafik farkındalığı oluşturuldu. - BİLECİK