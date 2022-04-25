Öğrencilerin Ramazan coşkusu - Son Dakika
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Öğrencilerin Ramazan coşkusu

25.04.2022 15:46
Öğrencilerin Ramazan coşkusu

Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu'nda minik öğrenciler, Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları gezerek, maniler okudu.

Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu'nda minik öğrenciler, Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları gezerek, maniler okudu. Etkinlik okul içinde renkli görüntülere sahne oldu.

İlkadım Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin birlikte yaptığı etkinlikle Ramazan sevinci ve coşkusu sınıflarda taşındı. Kendine has manevi atmosferi ile birlik ve beraberlik duygularını, insani ve manevi değerleri güçlendiren Ramazan ayında minik öğrencilerin milli ve manevi değerleri benimsemesi için anaokulu ve sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları teker teker gezen öğrenciler maniler söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - SAMSUN

Öğrencilerin Ramazan coşkusu
Öğrencilerin Ramazan coşkusu
Öğrencilerin Ramazan coşkusu

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Yeşilyurt Demir Çelik, Ramazan davulcusu, İlkadım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerin Ramazan coşkusu - Son Dakika


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