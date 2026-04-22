Öğretmene Tehdit: Eğitimcilerden Açıklama

22.04.2026 15:56
Türk Eğitim-Sen Muğla, öğretmene yönelik tehdit ve hakaretleri kınayarak destek açıklaması yaptı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Türk Eğitim-Sen Muğla Şubesi, Menteşe ilçesinde bir öğretmene, öğrenciler arasında yaşanan akran zorbalığına müdahalesinin ardından veli tarafından tehdit ve hakaret edildiği ddiasına ilişkin okul önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Mürsel Özata, "Eğitimciler olarak bizler sınıflarımıza endişeyle girmek, okul koridorlarında başımıza ne gelecek korkuşuyla yürümek istemiyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddetin her türlüsüne özellikle de irfan yuvalarımızda boy göstermesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, Menteşe Yenice İlkokulu/Ortaokulu önünde açıklama yaptı. Özata, okulda görev yapan sınıf rehber öğretmeninin 26 Mart 2026 tarihinde bir öğrencinin arkadaşına yönelik zorbalığına müdahale ettiğini, bu müdahalenin ardından öğretmenin okul koridorlarında öğrenci velileri tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Özata, şunları söyledi:

"Biz baskının ötekileştirmenin ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. TCK'nın ilgili maddelerine istinaden basın açıklamamızı iktifaya uğratmak isteyen okul yetkililer hakkında da gerekli idari ve adli işlemin başlatılacağını buradan bilinmesini istiyorum. Eğitim camiamızın tüm yetkili birimleri öğretmenimizin yanında saf tutarak gerekli idari ve hukuk girişimleri başlatmıştır. Bizler de sendika olarak hem adli makamlar nezdinde süreci hem de idari tahkikatı en üst düzeyde takip etmekteyiz. Hiçbir eğitim çalışanı sahipsiz değildir. Meslektaşımıza yapılan bu haksızlığın hesabı idari ve hukuki zeminde sorulana dek mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız. Son günlerde ülkemizin dört bir yanından gelen eğitimciye şiddet haberleri artık sabrımızın son noktasına geldiğini göstermektedir. Okul bahçelerinin birer şiddet mahalline dönüşmesi sadece öğretmenlerimizin güvenliğini değil çocuklarımızın geleceğini de karartmaktadır. Kamuoyunun bu konudaki haklı hassasiyetini diri tutması adaletin tecellisi için hayatı önem taşımaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde eğitimciye şiddet uygulayanlara yönelik cezaların hiçbir taviz verilmeden uygulanmasını talep ediyoruz."

"Sorunların çözüm yolu okul basmak ve tehdit etmek değil, diyalog ve karşılıklı saygıdır"

Buradan tüm velilerimize sesleniyoruz, okul sadece çocuklarınızın ders gördüğü bir bina değil, bir toplumun ortak geleceğinin inşa edildiği kutsal bir mekandır. Öğretmene yöneltilen her tehdit, her hakaret ve her şiddet girişimi aslında kendi çocuklarımızın hak ettiği huzurlu eğitim ortamına yapılmış bir saldırıdır. Sorunların çözüm yolu okul basmak ve tehdit etmek değil, diyalog ve karşılıklı saygıdır. Unutulmamalıdır ki öğretmene saygının bittiği yerde eğitim de biter. Sayın velilerimizin okul ve sınıf yönetimine müdahale edecek kadar yetki aşımında bulunmalarını eğitim öğretiminin önündeki en büyük engellerden biri olarak görüyoruz. Paydaşlığa, ortak akıla evet ama dayatma ve tahakküme hayır diyoruz. Zorbalığa engel olan bir öğretmenin bizzat veliler tarafından zorbalığa uğramasını toplumun vicdanına bırakıyoruz. Eğitimciler olarak bizler sınıflarımıza endişeyle girmek, okul koridorlarında başımıza ne gelecek korkuşuyla yürümek istemiyoruz. Şiddetin bir yöntem olarak benimsenmesine karşı toplumun her kesimini topyekun bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Meslektaşımız yalnız değildir. Şiddetin her türlüsüne özellikle de irfan yuvalarımızda boy göstermesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Advertisement
