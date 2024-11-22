Öğretmenler Günü'nde Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Öğretmenler Günü\'nde Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Adapazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş katıldı. Etkinlik, öğretmenlerin doğa ile bir araya gelmesi ve çevre sorunları üzerine farkındalık yaratmak amacıyla yapıldı.

22.11.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il, ilçe yöneticileri ve farklı okullardan katılım sağlayan öğretmen grubu; 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde şehrin başta gelen doğal güzellikleri arasında yer alan Poyrazlar Gölü'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Sabah saatlerinde göl kıyısında başlayan yürüyüşte katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik doğal parkuru rehberler eşliğinde keşfetti. Göl çevresindeki yürüyüşte doğanın korunmasının ekolojik dengenin devamlılığı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Parkur tamamlandıktan sonra birlikte sohbet eden öğretmenler keyifli vakitler geçirdiler. Doğa yürüyüşü, eğitim camiasını bir araya getirmenin yanı sıra çevre sorunlarının nasıl iyileştirilebileceğinin konuşulmasına da imkan sundu.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Öğretmenlerimiz, geleceğin mimarlarıdır. Onlara minnettarlığımızı ifade etmenin en güzel yollarından biri de böyle etkinliklerle bir araya gelmektir. Güzel doğa manzaralarını sakinlerine sunan şehrimizde öğretmenlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coskun Bakırtaş öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarına vurgu yaparak onların emekleri sayesinde toplumumuzun her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirtti. "Türkiye Yüzyılı"nda dinamik, çağa ayak uyduran, sağlıklı yaşamın bilincinde olan, maharet sahibi öğretmenlerle gurur duyduğunu belirten Bakırtaş, kendilerine değer verildiğinin hissettirilmesinin öğretmenlerin motive olmasına katkı sağladığını ve öğretmenlerle bir arada olmanın aynı şekilde kendileri için de değerli olduğunu ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenler Günü'nde Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika

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