Öğretmenler Korosu Erzincan'da Konser Verdi - Son Dakika
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Öğretmenler Korosu Erzincan'da Konser Verdi

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Erzincan'da öğretmenler, müzik sınıflarında oluşturdukları koro ile ilk konserlerini verdi.

21.05.2025 07:57
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Erzincan'da öğretmenler oluşturdukları koro ile konser verdi

ERZİNCAN - Erzincan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda farklı branşlarda alanı olan öğretmenler müzik öğretmenlerinin eşliğinde oluşturdukları koro ile konser verdiler.

Erzincan Valiliği himayelerinde 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Erzincan genelinde 16 farklı okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan müzik sınıfları öğrenci ve öğretmenlerden yoğun ilgi görüyor.

Öğrenciler kadar öğretmenlerin de faydalandığı müzik sınıflarında Erzincan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müzik Öğretmenleri Çimen Kaya Toğgül ve Sevilay Erkan nezaretinde farklı enstrüman çalan ve seslendirme yapan gönüllü öğretmenlerden koro oluşturuldu. İlk konserlerini veren öğretmenlerin performansı renkli anlara sahne oldu.

Koroda yer alan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Nurten Çakmak; "2023-2024 Eğitim Öğretim yılında okulumuza Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çok güzel bir müzik sınıfı yapıldı. Biz öğretmenlerde bu müzik sınıfında sınıflarımızda olan birçok yetenekli öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca müzik öğretmenlerimizin rehberliğinde öğretmen arkadaşlar olarak bir müzik gurubu oluşturarak ilk konserimizi de verdik" diye konuştu.

Koroda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Matematik Öğretmeni Turgay Hamzabal; "Bu sınıflarda öğrencilerimiz daha istekli ve arzulu enstrüman çalmak istiyorlar. Biz öğretmenler olarak okulumuz bünyesinde bir gurup oluşturarak yetenekleri doğrultusunda bazı öğretmenlerimiz enstrüman çalarken bazı öğretmen arkadaşlarımız da solistlik yaparak destek oluyorlar, buradaki en büyük emek müzik öğretmenlerimize ait" diyerek teşekkür etti.

Son olarak duygularını paylaşan Müşir Zeki Paşa Ortaokulu Müzik öğretmeni Çimen Kaya Toğgül; "Erzincan sadece dağlarıyla, ovalarıyla değil, sazıyla, sözüyle, şairleriyle de bir hazine şehridir. Bu hazine şehrine hep birlikte sahip çıkacağız. Okulumuzda açılan müzik sınıflarından sadece öğrencilerimiz değil öğretmenlerimizde faydalanıyor. Okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir koro oluşturduk. Öğretmenlerimiz yetenekleri doğrultusunda enstrüman çalıyorlar. Okulumuzda bir orkestramız, öğretmen koromuz ve öğrencilerden oluşan orkestra koromuz var. Bizler müziği okul olarak kişiselleştirdik. Müzik sınıfımızın kazandırılmasında talimatları olan Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çünkü sanata ve sanatçıya değer verenler aydınlık geleceğe kucak açmışlardır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğretmenler Korosu Erzincan'da Konser Verdi - Son Dakika

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