Kamuda çalışan öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretleri ödenmedi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Birleşik Kamu-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş, "Kamuda çalışan öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretleri, ödenek yokluğu ve Kamu Hesapları Bilgi Sistemi'nin (KBS) kapalı olması nedeniyle yatırılmadı" dedi.

Birleşik Kamu-İş sendikası Samsun Şube Başkanı Kubilay Altuntaş, öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretlerinin ödenek yokluğu ve Kamu Hesapları Bilgi Sistemi'nin (KBS) kapalı olması nedeniyle yatırılmadığını söyledi. Ek ders ödemesi yapılmayan ilçelerin Alaçam, 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçeleri olduğunu ifade eden Altuntaş, "Yoksulluk sınırının 47 bine yaklaştığı bir düzlemde, ek derslerle birlikte bu tutarın yanına bile yaklaşamayan maaşları alan öğretmenlerin mağduriyeti bir kat daha artmıştır" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİN MAĞDURİYETİ BİR KAT DAHA ARTTI"

Kubilay Altuntaş şunları söyledi:

"Yıl sonu olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlerimizin 'bu ayki ek ders ücretleri erken yatacak' sözü hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Samsun ilimizde kamuda çalışan öğretmenlerin büyük bir kısmının, ek ders ücretleri hesaplarına yatmadı. Bazı il ve ilçelerde ücretler ödenirken ödeme yapılamayan ilçelerde, ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamaya göre ödenek olmadığı bilgisini aldık. Samsun'da 17 ilçemizden sadece 7 ilçemizde ek ders ödemeleri yapıldı. Ek ders ödemesi yapılmayan ilçelerimiz; Alaçam, 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerimizdir. Ödenek yok bahanesiyle ek derslerin ödemesinin yapılmamış olması, halihazırda geçim sıkıntısı çeken öğretmenlerin planlı ödemelerini dahi yapamayarak mağduriyetlerinin artmalarına neden olacaktır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR, açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık ayı sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lira sınırına yaklaştı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı. Yoksulluk sınırının 47 bine yaklaştığı bir düzlemde, ek derslerle birlikte bu tutarın yanına bile yaklaşamayan maaşları alan öğretmenlerin mağduriyeti bir kat daha artmıştır. MEB bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için ek dersleri bir an önce ödemelidir."