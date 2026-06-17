Öğretmenlerin Gözaltına Alınmasına Protesto

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Ankara'da hak arayan özel sektör öğretmenleri ile onlara destek veren sendika yöneticilerinin gözaltına alınması, Malatya'da Eğitim Sen üyeleri tarafından protesto edildi. Eğitim Sen Malatya yöneticisi Mehmet Zeki Özbey, "Öğretmenler, en meşru haklarını savundukları için darp edilmekte ve gözaltına alınmaktadır. Bu hukuksuzluğu kınıyor, yaşananları asla kabul etmiyoruz" dedi.

Ankara'da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Eğitim Sen Malatya Şubesi üyeleri, Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı'nda bir araya geldi. "Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir", "Eğitim Sen biat etmez" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" yazılı pankart ardında biraraya gelen öğretmenler, gözaltıları protesto etti.

"ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZE YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRIDIR"

Eğitim Sen Malatya yöneticisi Mehmet Zeki Özbey, sendika adına yaptığı açıklamada, Ankara'da haklarını arayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitim emekçileriyle dayanışmaya giden sendika yöneticilerinin darp edilerek gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi:

"Ankara'da haklarını arayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitim emekçileriyle dayanışmaya giden iş kolu sendikalarımızın yöneticileri; Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey ve SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan'ın darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınması, örgütlü mücadelemize yönelik açık bir saldırıdır. Bu hukuksuzluğu kınıyor, yaşananları asla kabul etmiyoruz."

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, en temel hak ve taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara'da demokratik ve anayasal haklarını kullanırken şiddete maruz bırakılmış, gözaltına alınmış ve ters kelepçe uygulamasına maruz kalmıştır. Bu uygulamaları en güçlü biçimde protesto ediyoruz."

"ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ BİZİM DE TALEPLERİMİZDİR"

Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesini talep eden Özbey, şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarımız, seçim öncesinde verilen ancak seçim sonrasında unutulan sözlerin yerine getirilmesini; mülakat kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesini ve ellerinden alınan taban ücret haklarının geri verilmesini talep etmektedir. Öğretmenler, en meşru haklarını savundukları için darp edilmekte ve gözaltına alınmaktadır. Ülkenin başkenti Ankara, iki gündür demokratik ve anayasal haklarını kullanan öğretmenler açısından adeta abluka altına alınmıştır."

Mülakat mağduru meslektaşlarımızın yanındayız. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin talepleri, bizim de taleplerimizdir. Onların haklı mücadelesini sahipleniyor; dayanışmayla, birlikle ve örgütlü mücadeleyle kazanacağımıza bir kez daha inanıyoruz.

Yaşanan bu kabul edilemez süreç nedeniyle, sorumluların kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyor; gerçekleştirilen tüm hukuksuz uygulamaların son bulmasını, gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını ve demokratik hakların güvence altına alınmasını talep ediyoruz."