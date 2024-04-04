31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından görevi devredecek olan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç veda mesajı yayımladı.
Başkan Kılıç yayımladığı veda mesajında, "2014 yılında Yüce Rabbimin takdiri, sizlerin desteği ve duyduğu güven ile başlayan hizmet zamanımızın sonuna geldik. Dolu dolu yaşadığımız 10 yıla birçok eseri ve başarıyı sizlerin katkı ve hoşgörüsüyle sığdırdık. Bu güven ve desteğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteği boşa çıkarmamak adına imkanlarımız dahilinde var gücümüzle Oğuzeli'miz için en iyisini yapmaya çalıştık. Şükürler olsun ki geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde Oğuzeli'mizin değerlerine değer katan hizmetlerimizi yerine getirmenin gururu ve mutluluğu ile görevi devrediyorum. Oğuzeli'mize hizmet etmekten her zaman büyük onur duydum. Bu sözlerim sadece belediye başkanlığına veda sözleridir. Çünkü bundan sonra da Oğuzeli için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Acılarınız hüznümüz, mutluluklarınız sevincimiz oldu. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Görevler, makamlar ve mevkiler gelip geçer. Ancak geriye ailemize ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazine olan sizlere ve Oğuzeli'mize hizmet ederek kazandığımız onur, izzet ve şeref kalır. Ben başta desteğini ve güvenini benden esirgemeyen kıymetli Oğuzeli halkına, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan değerli meclis üyelerime ve gece gündüz demeden kutlu Davamıza omuz veren dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her anını hizmete dönüştürdüğümüz 10 yıl boyunca sarf ettiğimiz emeğimiz, göznurumuz sizlere ve Oğuzeli'mize son zerresine kadar helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi bekliyor ve diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Görevi Devredecek - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer'in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, seçim güvenliği için yapılan çalışmaların büyük hassasiyetle sürdürüldüğünü ve tüm tedbirlerin alındığını belirtti.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlanırken, devam eden ana soruşturmada yeni...
Samsun Valisi Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basının doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini ifade etti. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelerek, onların vatandaşları bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirdikleri için teşekkür etti.
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AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'nin Acıpayam ilçesini ziyaret ederek, ilçeye bağlı ürettiği ayakkabılarıyla ünlü Yeşilyuva Mahallesi'ne daha büyük ve modern bir ayakkabı imalat sanayi sitesi kurulacağını müjdeledi. Güngör ayrıca diğer ilçeleri de ziyaret ederek seçim çalışmalarına destek verdi ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimleri için son haftaya girilirken, seçimin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Propagandalarını bu kesime yönelik devam ettiren AK Parti teşkilatı yüz yüze temaslarını artırırken, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerini sürdüreceği öğrenildi.
Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde polislerle bir araya gelerek ilçe kaymakamlarına ziyarette bulundu. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında; Kemah ve Kemaliye İlçe Emniyet Amirliklerinde görev yapan personellerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi ilçelerde alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Kurt, polislere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt daha sonra Emniyet Müdür Yardımcıları Gökhan Tuna ve Turgay Begen ile birlikte Kemah ve Kemaliye Kaymakamlıklarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk'ü makamlarında ziyaret ederek bir süre görüşen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Kaymakam İlhan Kayatürk'e teşekkürlerini iletti.
Yerel seçimler için son dönemece girilirken Hatay'da yapılan ankete göre; AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ipi göğüslüyor. Öntürk'ün yüzde 48.9'luk kesimin desteğini aldığı ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 39'da kaldı. TİP'in adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ise yüzde 5.1 olarak belirlendi.
Belçika'nın Limburg bölgesinde PKK yandaşlarının arabalarına terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak sergiledikleri provokasyona Türklerin müdahale etmesiyle ortalık yangın yerine döndü. Türk asıllı bir vatandaşın darp edildiği görüntülerin servis edilmesi üzerine gerilimin tırmandığı olay sırasında bazı araçlar ateşe verilirken, çok sayıda polisin olay yerine sevk edilmesiyle sükunet sağlandı.
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