Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Görevi Devredecek

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından görevi devredecek olan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç veda mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç yayımladığı veda mesajında, "2014 yılında Yüce Rabbimin takdiri, sizlerin desteği ve duyduğu güven ile başlayan hizmet zamanımızın sonuna geldik. Dolu dolu yaşadığımız 10 yıla birçok eseri ve başarıyı sizlerin katkı ve hoşgörüsüyle sığdırdık. Bu güven ve desteğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteği boşa çıkarmamak adına imkanlarımız dahilinde var gücümüzle Oğuzeli'miz için en iyisini yapmaya çalıştık. Şükürler olsun ki geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde Oğuzeli'mizin değerlerine değer katan hizmetlerimizi yerine getirmenin gururu ve mutluluğu ile görevi devrediyorum. Oğuzeli'mize hizmet etmekten her zaman büyük onur duydum. Bu sözlerim sadece belediye başkanlığına veda sözleridir. Çünkü bundan sonra da Oğuzeli için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Acılarınız hüznümüz, mutluluklarınız sevincimiz oldu. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Görevler, makamlar ve mevkiler gelip geçer. Ancak geriye ailemize ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazine olan sizlere ve Oğuzeli'mize hizmet ederek kazandığımız onur, izzet ve şeref kalır. Ben başta desteğini ve güvenini benden esirgemeyen kıymetli Oğuzeli halkına, benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan değerli meclis üyelerime ve gece gündüz demeden kutlu Davamıza omuz veren dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her anını hizmete dönüştürdüğümüz 10 yıl boyunca sarf ettiğimiz emeğimiz, göznurumuz sizlere ve Oğuzeli'mize son zerresine kadar helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi bekliyor ve diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP