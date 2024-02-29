Oğuzeli Belediye Başkanı öğrencilerle bir araya geldi

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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin ve öğretim elemanlarıyla ile bir araya geldi. Görüşmede öğrencilerin ilçeye entegrasyonu ve aidiyetlerinin artırılması için çözüm önerileri paylaşılırken, belediye ve yüksekokul arasındaki işbirlikleri konuşuldu. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ilçenin kalkınması ve gelişmesinde öğrencilerle paylaşımın artırılması için ortak etkinlikler yapılması gerekliliğini belirtti.

Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetim ile olan işbirliğinin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. - GAZİANTEP