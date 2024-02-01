Oğuzeli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Protokolü İmzalandı

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Oğuzeli Belediyesi Belediye-İş Sendikası ile 2024 yılı personel maaş artışı için toplu iş sözleşmesi protokol töreni gerçekleştirildi.

Oğuzeli Belediyesi personelini enflasyona karşı ezdirmemek için yüzde 82 oranında zam yapıldığının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, alın terleriyle daha yaşanabilir bir Oğuzeli için gece gündüz demeden çalışan belediye işçisi kardeşlerimizin maaş ve sosyal haklarına yüzde 49 asgari ücret zammına ilaveten yüzde 33 olmak üzere toplamda yüzde 82 oranında zam yaptık" dedi.

Başkan Kılıç, "Sizler belediyemizin görünen yüzüsünüz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gece-gündüz, kar-kış, yağmur-çamur demeden Oğuzelimiz'e en iyi hizmeti yapma gayretinde oldunuz. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren alın teri ve emekleri ile ilçemizin kalkınmasında büyük katkı sağlayan ekip arkadaşlarımızın emeklerinin karşılıklarını alması konusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmemek ve daha iyi yaşam şartları sunmak adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizlere yaptığımız iyileştirmenin her bir kuruşunu ananızın ak sütü hak ediyorsunuz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte Oğuzelimiz'e en güzel hizmetleri sunabilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüzde 82 oranındaki artıştan memnuniyet duyduklarını söyleyen işçiler, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'a teşekkür etti. - GAZİANTEP