Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya Köyü Muhtarı İbrahim İmamzade'nin Amerikan Terrier cinsi köpeği Ragnar, sahibinin yanından bir an olsun ayrılmayarak gittiği kahvehanede okey masasının ilgi odağı haline geldi.

Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya Köyü Muhtarı İbrahim İmamzade, Amerikan Terrier cinsi köpeği Ragnar'ı yanından ayırmıyor. İmamzade'ye kahvehaneye giderken de eşlik eden Ragnar, zaman zaman okey masasında yerini alarak kahvehanedeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Kahvehanede masaya oturarak oyuna eşlik eden Ragnar'ı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.