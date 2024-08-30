Oktay Akbal\'ın Hikayeleri Söyleşisiyle Anıldı

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Türk edebiyatının usta kalemi, gazeteci-yazar Muğla sevdalısı Oktay Akbal vefatının dokuzuncu yılında Muğla'da "Oktay Akbal Anısına" Oktay Akbal'ın Hikayeleri üzerine söyleşisi etkinliği ile anıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Alaattin Karaca Oktay Akbal'ın dünyası: Oktay Akbal'ın Hikayeleri Üzerine söyleşisi gerçekleştirildi. Etkinliğe Oktay Akbal'ın eşi Ayla Akbal ve yazarın sevenleri katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Oktay Akbal Anısına söyleşisinde konuşan Prof. Dr. Alaattin Karaca; "Oktay Akbal 1940'lı yıllarda edebiyat dünyasına adım atmış bir yazar. Dönemin Toplumcu Gerçekçi anlayışının dışında bir çizgide öyküler yazdı. Hatıraları, çocukluğunun ve gençliğinin İstanbul'u, yaşadığı semtler, sokaklar, caddeler, sinemalar, evleri, iskeleler, meydanlar, kahveler, vapurlar, tramvaylarla geçmiş zaman yazdıklarında geniş yer tuttu. Drama, aksiyona, entrik öğeye, çarpıcı olaylara dayanmadı. Sait Faik'le akraba yazardı. Ama daha sakini daha makulü. Duru, berrak bir dille edebiyat ırmağına hayat hikayesinden izler bıraktı" dedi.

Oktay Akbal'ın eşi Ayla Akbal da anma etkinliğinde şunları söyledi; "Belediyelerimizin içinde bulunduğu güç şartlara rağmen belediye hizmetlerinin yanı sıra kültüre ve sanata verdiği hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum. Yazarlar yaşadıkları çağın tanığıdırlar. Yazarlarımız anılmakla yaşamıyorlar bıraktıkları eserlerle yaşıyorlar, 100 yıl da geçse yine hatırlanıyorlar, anılıyorlar. Bıraktıkları eserler onları yaşatıyor. Oktay Akbal'ın öykü, roman, günceler, hatıralar, denemeler, tercümeler gibi 80'e yakın eseri var. Ülkemizin özgür, demokratik, laik bir hukuk devleti olmasını istiyorsak, cehalet ve yoksullukla savaşan halkımız için Oktay Akbal gibi değerlerin eserlerini halkla buluşturan, kitaplıklar, kütüphaneler açan yöneticilerimize sahip çıkmalıyız. Eğitim ve kültür geleceğe yapılan en büyük yatırımdır." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta Oktay Akbal için şunları söyledi; "Muğla sevdalısı ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Oktay Akbal Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biridir. Muğla'mızın güzeller güzeli Akyaka'sına gelip orada hayatının geri kalanını geçirdi. O bizi, biz onu çok sevdik. Türk edebiyatının unutulmaz ismi, hemşehrimiz Oktay Akbal'ı saygı ve özlemle anıyorum. Ülkemizin onun gibi dönemine ışık tutan aydınlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" - MUĞLA