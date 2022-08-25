Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendi

25.08.2022 09:13
Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendi

Okul bahçelerindeki spor ve oyun alanı çizgileri ile sıra düzeni çizgilerini yenileyen Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için sek sek çizimleri yaparak, bahçeleri renklendiriyor.

Okul bahçelerindeki spor ve oyun alanı çizgileri ile sıra düzeni çizgilerini yenileyen Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için sek sek çizimleri yaparak, bahçeleri renklendiriyor.

Esenyurt genelindeki eğitim kurumlarının bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yürüten Esenyurt Belediyesi, okul bahçelerindeki spor, oyun alanı, sıra düzeni çizgilerini yeniliyor. Ekipler, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için sek sek gibi geleneksel oyunları da okul bahçelerine taşıyor. İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, "Okulumuzdan gelen yazılı talep üzerine bahçe alanı içerisindeki sıra çizgilerini, oyun ve spor alanlarını soğuk yol çizgi boyasını kullanarak yeniden oluşturduk. Burada olduğu gibi Esenyurt genelinde de tüm çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta okul bahçeleri renklendi - Son Dakika

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