Okul bahçesi lavanta ve güllerle donatıldı
Okul bahçesi lavanta ve güllerle donatıldı

02.05.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen lavanta ve gül dikim etkinliğiyle öğrenciler hem doğayla buluştu hem de çevre bilincini yerinde deneyimleyerek öğrendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; şehir estetiğini artırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında gençlere çevre bilinci kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çevre ve estetik odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte örnek bir çevre etkinliğine imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında okul bahçesi ve pansiyon çevresi, estetik görünümü ve hoş kokusuyla öne çıkan lavanta ve güllerle donatıldı. Öğrenciler, uzman ekipler eşliğinde kendi elleriyle çiçek dikerek doğayla birebir temas kurmanın mutluluğunu yaşadı. Gerçekleştirilen etkinliğin yalnızca bir peyzaj uygulaması olmadığına dikkat çekilirken, asıl hedefin genç nesillere çevre bilinci kazandırmak ve doğa sevgisini kalıcı hale getirmek olduğu vurgulandı. Katılımcı öğrenciler, bu tür uygulamaların kendileri için hem öğretici hem de ilham verici olduğunu ifade etti. Okul Müdürü Osman Yücel ise etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve park bahçeler ekibine teşekkür ediyoruz. Okulumuzda 2026 itibariyle baharın gelmesiyle beraber güzel bir lavanta bahçesine sahip olduk. Okulumuzun pansiyonunun etrafı da güllerle donatıldı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı projeleriyle şehrin her noktasında estetik dokunuşlar yapmaya ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam alanı bırakmaya kararlılıkla devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

