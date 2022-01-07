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Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı - Son Dakika

Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı

07.01.2022 21:07

- Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı" faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

- Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı

MANİSA - Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı" faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Voleybol Grup Müsabakaları Manisa'da başladı. Aydın, Bursa, İzmir, Kütahya, Manisa, Denizli, Kocaeli ve Muğla illerinden toplam 168 sporcunun katılım sağladığı müsabakalar, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda kızlarda 8 takım, erkeklerde 6 takım mücadele ediyor. 9 Ocak Pazar günü sona erecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile birlikte ilk gün oynanan müsabakaları izledi. Sporcu ve antrenörlere başarılar dileyen Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş, müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi, gelişmesi, özgüvenli olması ve derslerindeki başarısı için spor yapmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Müsabakalara ev sahipliği yapan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür eder, katılımcı tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim." dedi.

Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı
Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı
Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı

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voleybol, gençlik, Manisa, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okul sporları voleybol grup müsabakaları Manisa'da başladı - Son Dakika


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