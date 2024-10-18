Oltu Belediyesi'nden Öğrencilere Barınma Desteği - Son Dakika
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Oltu Belediyesi'nden Öğrencilere Barınma Desteği

Oltu Belediyesi\'nden Öğrencilere Barınma Desteği

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, üniversite öğrenimi için ilçeye gelen 200 öğrencinin barınma sorununu çözmek amacıyla bir erkek yurdunu kiralayarak önemli bir adım attı. Yerel yönetim, öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli desteği sağladı.

18.10.2024 13:04  Güncelleme: 13:07
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Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, üniversite öğrenimi için ilçeye gelen öğrencilerin barınma sorununu çözmek için önemli bir adım attı. Açıkta kalan 200 öğrencinin yurda yerleşmesini sağlayarak, onların yaşam koşullarını iyileştirdi.

İlçede bulunan fakültelere ve yüksekokullara yerleşen ancak barınacak yurt bulamayan öğrenciler için özel bir erkek yurdunu kiralama yöntemiyle bünyesine katan Başkan Çelebi, böylece büyük bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

Başkan Çelebi, bu konuda gösterdikleri çabayı vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerimizin açıkta kalmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. 200 erkek öğrencinin yurda yerleştirilmesi işlemini gerçekleştirdik" dedi.

Çelebi, ayrıca, "Bu hususta AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski İçişleri Bakanımız Selami Altınok, Erzurum Milletvekillerimiz ve AK Parti Erzurum İl Başkanımız bize destek oldular. Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla yurttaki masrafların karşılanmasına yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Oltu'daki öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Oltu'da yaşanan bu gelişme, üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlarken, yerel yönetimin eğitim hayatına verdiği önemi de gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Belediyesi'nden Öğrencilere Barınma Desteği - Son Dakika

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