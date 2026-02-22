Oltu Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği veriyor - Son Dakika
Oltu Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği veriyor
22.02.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye, Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programıyla her gün yaklaşık 500 kişiye üç çeşit yemek sunuyor. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, vatandaşlarla birlikte yemek dağıtarak sosyal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Erzurum'a bağlı Oltu ilçesinde belediyesi, Ramazan Ayı dolayısıyla sosyal tesislerinde kurduğu iftar programıyla her gün yaklaşık 500 kişiye üç çeşit yemek ikram ediyor. Ramazan çadırı konseptiyle düzenlenen organizasyon, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek yemekleri kendi elleriyle dağıtıyor ve onlarla birlikte orucunu açıyor. Ramazan Ayı boyunca devam edecek uygulamanın özellikle üniversite öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Öğrenciler, üç çeşit iftar yemeği sunulmasının kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade ederek Başkan Çelebi'ye teşekkür etti.

Başkan Çelebi, yaptığı açıklamada Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene de Ramazan'a eriştik, Mevla'ya hamd olsun. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal tesislerimizde günlük yaklaşık 500 kişiye yemek veriyoruz. Ayrıca toplam 70 aileye dağıtılmak üzere hazırladığımız yemekleri Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Mevla'ya şükürler olsun bize bu imkanı verdi. Bizler de elimizdeki imkanlarla halkımızla birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bizi daha nice Ramazanlara ulaştırır. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Belediyenin sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen iftar programının Ramazan ayı boyunca aralıksız süreceği bildirildi - ERZURUM

