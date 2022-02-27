Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika
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Oltu caddelerinde bahar temizliği

27.02.2022 12:58

Oltu caddelerinde bahar temizliği Erzurum/un Oltu İlçesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeni ile caddelerde bahar temizliği yapılıyor.

Oltu caddelerinde bahar temizliği

ERZURUM - Erzurum/un Oltu İlçesinde havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeni ile caddelerde bahar temizliği yapılıyor.

Oltu Belediyesi temizlik ekipleri tazyikli su ve fırça ile caddelerde bahar temizliğine başladı. Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sorumlusu Fatih Şimşek, "Oltu'muzda bahar geldiği için caddelerimizi yıkıyoruz Oltu'nun bütün caddelerini temizleyip yıkayacağız" dedi.

Oltu caddelerinde bahar temizliği
Oltu caddelerinde bahar temizliği
Oltu caddelerinde bahar temizliği

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Erzurum, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu caddelerinde bahar temizliği - Son Dakika


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