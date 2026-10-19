Oltu'da binlerce öğrenci yetiştiren öğretmen Ruhi Akpınar (66) toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oltu'da binlerce öğrenci yetiştiren öğretmen Ruhi Akpınar (66) toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oltu\'da binlerce öğrenci yetiştiren öğretmen Ruhi Akpınar (66) toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da uzun yıllar öğretmenlik yapan Ruhi Akpınar (66), Erzurum'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 9 ay önce emekli olan Akpınar'ın cenazesi Oltu'da kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapan, binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan Ruhi Akpınar (66), son yolculuğuna uğurlandı. 9 ay önce emekli olan Akpınar'ın vefatı, ailesini, sevenlerini, eğitim camiasını ve Oltuluları yasa boğdu.

Erzurum Ömer Duygun İlköğretim Okulu'nda görev yaptıktan sonra 2026 yılının şubat ayında emekli olan Ruhi Akpınar, Erzurum'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beş çocuk babası olan Akpınar'ın cenazesi, öğle namazını müteakip Oltu Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri merhum öğretmeni son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Meslek hayatının önemli bir bölümünü Oltu'da geçiren Ruhi Akpınar, uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesinde önemli rol oynadı. Görev süresinin son döneminde Erzurum Ömer Duygun İlköğretim Okulu'nda görev yapan Akpınar, daha sonra emekliye ayrıldı. Oltu'da görev yaptığı yıllar boyunca öğrencileri, meslektaşları ve ilçe halkıyla kurduğu samimi ilişkilerle tanınan Akpınar, sevilen kişiliği ve örnek eğitimci kimliğiyle hafızalarda yer edindi. Yıllarını eğitime adayan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan Ruhi Akpınar'ın ani vefatı, başta Oltu olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA
Kalp KriziErzurumGüncelEğitimYaşamYerelOltuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:32:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Oltu'da binlerce öğrenci yetiştiren öğretmen Ruhi Akpınar (66) toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei