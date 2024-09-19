Oltu'da Kalitesiz Asfalt Yeniden Yapılıyor

Yerel

Erzurum'un Oltu ilçesinde geçtiğimiz yıl yapılan asfalt çalışmasının ardından ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yollar yeniden asfaltlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçe merkezine atılan asfaltın kalitesiz olduğunu belirterek durumu yüklenici firmaya iletti. Yapılan görüşmeler sonucunda, yüklenici firma ilçe merkezindeki sorunlu asfaltları kazıyıp yenisini atma kararı aldı.

Yeni asfalt çalışması için yüklenici firmaya ek bir ücret ödenmeyecek. Oltu halkı, başkanların bu kararlı tutumunu destekleyerek asfaltın yeniden yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yıllardır bekledikleri kaliteli yolların sonunda yapılacak olması, ilçedeki vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

Oltu'daki yol sorunlarının çözümü için atılan bu adım, yerel yönetimlerin vatandaş taleplerine duyarlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM