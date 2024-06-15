Oltu'da SMA Hastası Yunus Emre Turan İçin Ücretsiz Konser Düzenlendi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yerel sanatçılar SMA Hastası Yunus Emre Turan için ücretsiz konser programı düzenledi.

SMA Tip-1 hastası Yunus Emre Turan için seferber olan Oltulular konser düzenleyerek elde ettikleri geliri bağış olarak verdiler.

Oltu kalesi önünde düzenlenen konsere yoğun ilgi gösteren Oltulular yardım sandıklarına bağışta bulundular Sosyal Medya üzerinden organize edilen etkinlikte 10 sanatçı 8 müzisyen sahne aldı. Konserde 615 bin lira para toplandı.

2 bin kişinin katıldığı konserde, vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Konserde Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi kısa bir konuşma yaptı Başkan Çelebi, "bu akşam konser alanını doldurduğunuz için çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede para toplanır ve çocuğumuz sağlığına kavuşur" dedi.

Yunus Emre Turan'ın babası infaz koruma memuru Ekrem Turan ise "Kampanya olarak yüzde 45'ini topladık. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz. Evladımızın sağlığına kavuşması için destek olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda çocuğumuz sağlığına kavuşur" dedi. - ERZURUM