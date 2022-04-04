Oltu polislerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Oltu polislerinden anlamlı ziyaret

04.04.2022 12:22
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiler.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiler.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir takım etkinlikler düzenledi. Oltu ilçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu adına Komiser yardımcısı Müge Yılmaz, polis memuru Şenol Sargut, polis memuru Muharrem Çorbacı, polis memuru Kübra Nur Yüksel ile birlikte çiçek ve çikolata ile Oltu ilçe merkezinde bulunan Şehit Özel Harekat Polisi Ayhan Demir'in eşi Müslimat Demir, babası Murat Demir, annesi Fatma Demir ve terör gazisi polis memuru Ali Aslan'ı ziyaret ettiler.

Polislerin ziyaretlerinden son derece mutlu olan şehit aileleri ve gaziler polislere dua ettiler. Şehit Özel Harekat Polisi Ayhan Demir'in eşi Müslimat Demir ziyaretten memnun olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret
Oltu polislerinden anlamlı ziyaret

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Hisarcık, Polis, Şehit, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu polislerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika


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