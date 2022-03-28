Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi

28.03.2022 09:40
Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulunda Hakan Demir ile yola devam dedi üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi.

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 11. Olağan Genel Kurulunda Hakan Demir ile yola devam dedi üçüncü kez dernek başkanlığına seçildi. Demir'in ilk mesajı: "Yeni yönetim kurulumuzla canla başla şirin ilçemiz Oltumuzun kalkınması için çalışmak hemşehrilerimizin her zaman yanlarında olmak " oldu.

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hakan Demir, bir kez daha dernek başkanlığına seçildi. Yakutiye İlçesi Pelit Meydanı'ndaki dernek binasında gerçekleşen kongrede tek liste ile seçime gidildi ve Hakan Demir üçüncü kez dernek başkanlığı görevine getirildi. Oltulular Derneğinde güven tazeleyen ve üçüncü kez Oltuluların teveccühü ile dermek başkanlığa seçilen Demir, tüm gaye ve amaçlarının Oltu'yu daha çok tanıtmak ve Oltu'nun gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Oltu'ya yakışır bir şekilde yönetim olacaklarını ve Oltu'yu her platformda layığı ile temsil eden bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerinin altına çizen Demir, başkanlık görevini yeniden kendisine tevdi eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Hakan Demir (Başkan), Recayi Varol (Başkan Yardımcısı), Mahir Murat Cengiz (Genel Sekreter), Ayhan Yarar (Muhasip), M.Hanifi Fidan (Yönetim Kurulu Üyesi), Güven Yavuz (Yönetim Kurulu Üyesi), İbrahim Züngür (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Erdal Aydoğan, Erkan Köseoğlu, Ayhan Doğan, Emirhan Cengiz, Emrah Ceylan,Nurettin Küçük, Murat Ergün 'den oluştu.

Denetleme Kurulu Asil Mehmet Şahin (Başkan), İ. Hakkı Akpınar ve Zafer Yılmaz'dan oluşurken, Denetleme Kurulu Yedek listesinde Ersan Köseoğlu, Barış Mutlu Özdoğan ve Mustafa Aygün yer aldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Tıp Fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

Hakan Demir, Yakutiye, Erzurum, Pelit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Ünlü anketçi Murat Gezici: Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
09:36 Survivor'a katılan Sergen Yalçın Acun Ilıcalı ile şov yaptı!
09:34 Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus halkı internette en fazla hangi terimi aradı?
09:25 Oscar Töreni'nde Chris Rock'a tokat atan Will Smith, özür diledi!
09:20 Beşiktaşlı Larin, Kanada'yı Dünya Kupası'na götürdü!
09:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:05 Yardım etmek için durdular! Zincirleme kazaya sebep oldular: 1 ölü 1 yaralı
08:21 Nişan fotoğraflarını ilk kez yayınladılar! Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin mutlu günleri böyleymiş
08:15 Ukrayna, Lutsk şehrini vuran füzenin Belarus'tan fırlatıldığını açıkladı!
08:12 Oscar Töreni'nde Will Smith komedyeni yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 09:51:56. #1.12#
SON DAKİKA: Oltulular Derneğinde Hakan Demir üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement