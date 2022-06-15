OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı' - Son Dakika
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OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'

15.06.2022 17:33

OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı' Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Organik Tarım Çalıştayı açılış toplantısı ile başladı.

OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Organik Tarım Çalıştayı açılış toplantısı ile başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paydaşı olduğu çalıştay ile organik tarımın mevcut durumu ve potansiyelinin belirlenmesi, yapılan ve yapılacak organik tarım projelerinin değerlendirilmesi, tarımsal ürünlerin organik olarak üretilmesindeki bilgi birikiminin aktarılması, çiftlikten ve tarladan alınan ürünlerin sofraya gelinceye kadar tümüyle helal gıda prosedürüne uygun üretiminin incelenmesi, GDO'lu ürünlerin dünü, bugünü ve yarınının tartışılması amaçlandı.

Çalıştayın bugün OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açılış toplantısında ilk olarak saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. Toplantıda Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Muhlis Akar ve Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu birer konuşma yaptı. Açılış toplantısını ayrıca Endonezya Tarım Bakanlığı yetkilileri Dr. Antarjo Dikin, Agnes Verawaty Silalahi, Norman Syahruddin, Dr. Ir Invite Fadjar ve Dr. Tisna Umaran çevrimiçi ortamda takip etti.

"Nesnenin kendisi helaldir ama kullanılan katkı maddeleriyle farklı bir bağlama girmiş olabilir"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal burada yaptığı konuşmada, "Nesnenin kendisi helaldir ama kullanılan katkı maddeleriyle farklı bir bağlama girmiş olabilir. Bu noktada bir bilinç ve farkındalık oluşturulması zaruri olarak gözüküyor. Söz konusu katkı maddeleri her ne kadar mesela raf ömrünü uzatması gibi işlevleri olsa da bunu yaparken bizim ömrümüze etkisinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bizim sağlığımıza yaşam biçimimize olan etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bütünüyle el alınması bir ihtiyaç ve zorunluluk. Bu çalıştay böyle bir arka planda ortaya çıktı" dedi.

Bio Woows Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tuz ise "Organik Tarın Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi bir kurumsal yapının bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Türkiye'de üretilen gerek yerli gerek yabancı firmalarımızın tamamen bu kurumla muhatap olacak şekilde hareket etmesi önemlidir" diye konuştu.

Çalıştayda, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden de katılımcıların olduğu 3 çalışma grubu bugün ve yarın değerlendirmeler yapacak. Helal Gıda Çalıştay Grubu, GDO'suz Ürün Çalıştay Grubu ve Organik Ürün Çalıştay Grubu'nun çalışmalarıyla bir sonuç bildirgesi oluşturularak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere çalıştay çıktısı bir kitapçık hazırlanacak.

OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'
OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'
OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'
OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı'

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Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ'de 'Organik Tarım Çalıştayı' - Son Dakika

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