OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi - Son Dakika
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OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi

29.06.2022 19:57

OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 öğrencisini mezun etti.

OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 öğrencisini mezun etti.

Mezuniyet programı OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Öğrenci Yaşam Merkezi önünde yapılması planlanan mezuniyet töreni yağmur beklentisi nedeniyle Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'na alındı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Türkçe Tıp Dönem Birincisi Hümeyra Tepe ve İngilizce Tıp Dönem Birincisi Yemenli Sarah Alfurais konuşmalarını yaparak mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk konuşmasında, "Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin bu sorumluluğun bilincinde olarak; teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, öğrenmeye açık, insani değerleri yüksek ve evrensel değerleri özümsemiş, kararlı, idealist, anlayışlı birer insan ve iyi birer hekim olmanızı arzu ediyoruz" dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ise, "OMÜ Tıp Fakültesi tüm Karadeniz Bölgesi'nin en büyük, ülkemizin en büyük 5 tıp fakültesinden birini oluşturmaktadır. Yine fakültemizin 3 ay sonra açılacak yoğun bakımı, yıl sonunda açılacak modern acil servisiyle çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağını beklemekteyiz. Bugün 77 İngilizce ve 203 Türkçe Tıp mezunu vermenin gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Dereceye girenlere hediyeleri takdim edildikten sonra 280 mezun sahneye çıkarak temsili diplomalarını aldı. Mezun öğrenciler mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya attı.

Mezuniyet programına OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Selim Eren, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

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OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi OMÜ İletişim Fakültesi 2021-2022 döneminde 190 mezun verdi OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi OMÜ Hukuk Fakültesi 2021-2022 dönemi mezunlarını verdi
Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ Tıp Fakültesi 2021-2022 döneminde 280 mezun verdi - Son Dakika

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