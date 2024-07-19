OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatı düzenledi - Son Dakika
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OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatı düzenledi

OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatı düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatının sahalarından biri oldu. OMÜ ve Amasya Merzifon 5. Jet Üs Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, askeri helikopter kullanılarak boğulma tehlikesi geçiren askeri personel OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine taşındı. Tatbikat, her iki kurumun müdahale kapasitesini ve hızlı hareket kabiliyetini gösterdi.

19.07.2024 13:40
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatının sahalarından biri oldu. Bu doğrultuda OMÜ ve Amasya Merzifon 5. Jet Üs Komutanlığınca denizde boğulma vakalarına karşı helikopter destekli ortak tatbikat yapıldı.

OMÜ ile Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığının imzaladığı ve yılda birden fazla tatbikatı öngören protokol kapsamındaki tatbikatta; Merzifon'dan kalkan askeri helikopter, Samsun'un Costal mevkisinde senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren askeri personeli, olay yerinden alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinin karşısındaki helikopter pistine getirdi. Pistte sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu askeri personel, acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikat, denizde meydana gelebilecek herhangi bir boğulma olayı karşısında her iki kurumun müdahale kapasitesini ve ne kadar seri hareket edilebileceğini gözler önüne serdi.

Protokol uyarınca daha önce de iki kurumun iş birliği ve koordinasyonunda yaralanma vakası tatbikatı gerçekleştirilmişti.

Taraflar için bağlayıcı olan protokol, hızlı ve etkin müdahaleyle denizdeki boğulma olaylarının ve yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OMÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi, denizde boğulma vakası tatbikatı düzenledi - Son Dakika

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