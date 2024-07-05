OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde 37 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde öğrencilere konuşmalar yapıldı ve ödüller takdim edildi. Mezun öğrenciler, keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

05.07.2024 21:18
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OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTurizm Fakültesi 8'inci döneminde 37 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

OMÜ Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Hanife Aşçı Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başlayan program sinevizyon gösterimi ve açılış konuşmalarıyla devam etti. İlk olarak OMÜ Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi birincisi Sahranur Altay, bir konuşma yaptı.

"Sorunun değil çözümün parçası olun"

Turizm Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yetkin Bulut ise öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Özgüvenli olmak iyidir. Ama özgüveniniz sizin termometreniz değil, termostatınız olsun. Termometre odanın sıcaklığını ölçer ancak termostat sıcaklığı bir standartta tutar. Özgüveninizi standart halde tutamazsanız alkışlara bağımlı olur, eleştirilerden korkar hale gelirsiniz. O zaman kendi istediğinizi istediğiniz şekilde gerçekleştiremezsiniz. Bugünden itibaren sizleri yeni bir hayat bekliyor. İster kamu ister özel sektörde çalışın, hayatın ne kadar zor olduğunu ve bugünlerin aslında sizlerin hayatında ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Nerede ve hangi pozisyonda çalışırsanız çalışın işinizi en üst düzeyde yapın. İnsanlar her zaman konuşacaktır. Genel yapı itibariyle insanlar taşın altına elini sokmak yerine kenarda köşede oturup yapılan işi eleştirmekten inanılmaz keyif alırlar. Sizler o insanlardan olmayın. Yapıcı eleştirilerinizi mutlaka yapın. Sorunun değil çözümün parçası olun. İşinizi iyi yapın. İşinizi iyi yapmanız maaşınızın karşılığı değil karakterinizin bir yansımasıdır. Bir idealiniz varsa söz konusu ideali gerçekleştirmek için çok çalışın. Steve Jobs, Jeff Bezos, Fatih Sultan Mehmet Han, Atatürk eğer insanların ne dediklerine takılıp kalsalardı ideallerine ulaşamazdı" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Sahranur Altay, mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildikten sonra mezun olan öğrenciler sahneye çıkarak temsili diplomalarını aldı. Öğrenciler ve protokolle yapılan pasta merasiminin ardından mezun öğrenciler mezuniyet andını yaparak keplerini attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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