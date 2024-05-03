Omurilik Felci Geçiren Suat Can, Filografi Sanatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika
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Yerel

Omurilik Felci Geçiren Suat Can, Filografi Sanatıyla Hayata Tutundu

Omurilik Felci Geçiren Suat Can, Filografi Sanatıyla Hayata Tutundu

Erzincan'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan Suat Can, tedavi gördüğü mesleki rehabilitasyon merkezinde öğrendiği filografi sanatıyla hastalığının tedavi sürecini hızlandırarak hayata yeniden tutundu. Yaklaşık 500 gün hastanede yatan Can, filografi sanatıyla uğraşmaya başladıktan sonra tedavisinin hızlandığını fark etti. Yüzlerce eser yapan Can, filografi sanatıyla hayata tekrar bağlanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

03.05.2024 10:53
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Erzincan'da geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan ve yaklaşık 500 gün hastanede yatan Suat Can, tedavi gördüğü mesleki rehabilitasyon merkezinde öğrenmiş olduğu filografi sanatı ile hastalığının tedavi sürecini hızlandırarak hayata yeniden tutundu.

Erzincan'da yüksekten düşerek geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan 47 yaşındaki Suat Can, kaza sonrasında tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 gün hastanede tedavi gören Can, tedavi sürecinde mesleki rehabilitasyon merkezinde filografi sanatını öğrendi. Filografi sanatı ile uğraşmaya başladıktan sonra hastalığının tedavisinin hızlandığını fark eden Suat Can, hayata tekrar bağlanmak için sanatını daha da ileriye taşıyarak ustalaştı. Bugüne kadar yüzlerce eser yapan Can, filografi sanatı ile hayata tekrardan tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Filografi sanatının tedavi sürecini hızlandırdığını ifade eden Suat Can, "8 yıl önce geçirdiğim kaza sonucu omurilik felci oldum. 2020 yılında tekrar bir kaza daha yaşadım. Omurgada kırık meydana geldi. Toplam 12 tane vida ve platinler var belimde. Bel altımda şuanda kısmi felçler var. 7 yıldır da filografi ile uğraşıyorum. Filografi ile uğraşmamda ki en büyük nedenlerden biri rehabilite edici özelliği. Niyetimiz bu dünyada hoş bir seda bırakmak hem de insanlarımıza faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Özellikle engelli arkadaşlarımızın farklı dallarda uğraşabilecekleri muhakkak bir şeyler vardır. Hayatımızda her türlü zorluklar meydana gelebilir ama hiç birinde de hayata küsmememiz lazım. Her şeyin üstesinden devletimiz, milletimiz ile el ele vererek gelmemiz mümkün. Yeter ki azim olsun. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Filografiyi insanlarımız duydukça, ilgi gösterdikçe potansiyel oluşmaya başlıyor. Üç beş derken geniş kitlelere ulaşmak söz konusu oluyor. Ne kadar çalışırsak Rabbimiz o kadar imkan sunar. Yeter ki çalışalım" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Omurilik Felci Geçiren Suat Can, Filografi Sanatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika

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