Öncan, Yenikapı Zonguldak Tanıtım Günleri etkinliğine davet etti - Son Dakika

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Genel Başkanı Ziya Özcan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek "Zonguldak Tanıtım Günleri" etkinliğinin davetiyesini takdim etti.

ZGC Başkanı Akbıyık, ZONDEF Genel Başkanı Özcan ve yönetim kurulunun ziyaretinden ve etkinliğe davet edilmelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi, Zonguldak için önem arz eden etkinliğe ilin tek kuruluşu cemiyetlerinin her zaman olduğu gibi katkıyı vereceğini söyledi. ZONDEF Genel Başkanı Özcan da ZGC Başkanı Derya Akbıyık'a etkinlikleri adına davetiye takdim etmekten ziyadesiyle mutlu olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kentimiz adına gerçekleştirilecek etkinlikte Zonguldak basınıyla birlikte olacağız, çalışacağız da. Bu anlamda, ilin tek gazeteciler kuruluşu ZGC ile birlikte yol alacağız. Valimizin önderliğinde Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ZGC Başkanı Derya Akbıyık'ın katılımı bizleri de memnun ve mutlu etti."

Ziyaret, sohbetin yanı sıra il genelindeki basın kuruluşları hakkında karşılıklı bilgilendirmelerle sona erdi. - ZONGULDAK