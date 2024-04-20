Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş İlk Nikahı Kıydı

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Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, başkanlık görevine seçilmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile Onikişubat Belediye Başkanlığı'na seçilen Hanifi Toptaş, belediye başkanı olarak ilk nikahını kıydı.

EXPO 2023 Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreninde Danacı ve Apak ailelerinin evlatları Emre ve Dilara çiftinin nikah akdini gerçekleştiren Başkan Toptaş, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

Yeni evli çifte tavsiyelerde bulunan Başkan Toptaş, "Çiftlerimiz için de benim için de anlamlı bir nikah törenini geride bıraktık. İlk nikah akdini gerçekleştirdiğimiz Emre Danacı ve Dilara Apak isimli çiftimize, 'Mutlu aileler, mutlu Onikişubat' hedefimizle aile kavramımıza değer kattıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim bir yastıkta ihtiyar, ömür boyu bahtiyar eylesin. Allah çıktığınız bu yolda huzurla, mutlulukla ve birlik beraberlik içerisinde bir ömür nasip etsin" dedi.

Başkan Toptaş, nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ