Onikişubat Belediyesi\'nden Özel Çocuklar İçin Unutulmaz 23 Nisan Etkinliği

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel çocuklar için unutulmaz bir etkinlikle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Onikişubat ilçesinde de coşku dolu etkinlikler organize edildi. Belediye bünyesinde hizmet veren Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bireyler için şenlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan bando takımının coşkulu gösterisiyle devam eden şenlik bayram yerine dönüştü. Down sendromlu öğrencilerin sahne performansları ve etkinlik boyunca sergiledikleri neşe dolu halleri, 23 Nisan Şenliği'ni anlamlı kılan en güzel detaylardan biri oldu.

Panayır oyunları, şişme oyun grupları, animatörler, sahne gösterileri, boyama alanları, oyun çadırları ve jandarma köpeği gösterisi gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılarak çocuklara bayramın neşesi doyasıya yaşatıldı.

Şenliğe katılan polis ve jandarma ekipleri, hem çocuklarla yakından ilgilendi hem de etkinlik alanındaki güvenliği sağlayarak programa destek verdi. Özellikle jandarma köpeği gösterisi çocuklardan büyük ilgi görürken, eğlenceli anlar ailelerin yüzünü güldürdü.

Onikişubat Belediyesi'nden şenlikle ilgili yapılan paylaşımda, özel çocukların toplumsal yaşama katılımlarının artırılması ve bayram sevincinden eksik kalmamaları için bu tür etkinliklere büyük önem verildiği vurgulanarak, "23 Nisan, tüm çocuklarımızın bayramıdır. Bugün, özel evlatlarımızla birlikte bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim en büyük ödülümüzdür. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman özel bireylerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz"denildi.

Etkinliğe katılan aileler ise çocuklarının böylesine özel bir günde bu kadar mutlu olmasını sağlayan Onikişubat Belediyesine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ