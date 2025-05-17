Onikişubat'ta Özel Bireylere Temsili Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Onikişubat'ta Özel Bireylere Temsili Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi

Onikişubat\'ta Özel Bireylere Temsili Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi, down sendromlu ve özel ihtiyaç sahibi öğrenciler için temsili asker uğurlama töreni düzenledi. Ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençler bir günlüğüne askerlik yaparak terhis belgelerini aldı.

17.05.2025 12:37  Güncelleme: 12:39
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi tarafından hazırlanan temsili asker uğurlama töreni ile uğurlanan özel bireyler bir günlük vatani görevlerini yerine getirerek terhis oldu.

Onikişubat Belediyesi bünyesindeki Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu ve özel ihtiyaç sahibi öğrencilere temsili asker uğurlaması yapıldı. Etkinliğin ilk günü geleneksel asker uğurlama ritüellerinden biri olan asker kınası yakılarak başladı. Özel gençlerin aileleriyle birlikte katıldığı gecede, duygusal anlar yaşandı. Asker kınası sırasında çalınan türküler ve alkışlarla gençlerin sevinci gözlerinden okundu. Kınaların yakılmasının ardından asker gecesi düzenlendi. Aileler, öğretmenler ve katılımcılar, gece boyunca gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin ikinci günü ise 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili asker terhis töreniyle devam etti. Asker üniformaları giyen down sendromlu öğrenciler, askerlerin eşliğinde yemin etti. Sembolik olarak bir günlük askerlik görevlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle terhis belgelerini aldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada özel ihtiyaç sahibi bireylerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan Toptaş, "Down sendromlu evlatlarımızın bu anlamlı gününde onların sevincini, gururunu ve heyecanını hep birlikte paylaştık. Bu yavrularımız bizim gönlümüzün askerleri. Onların hayata daha güçlü tutunmaları için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Özel eğitim öğrencilerimizin mutlu olması, ailelerinin yanında olduğumuzu hissetmesi bizim için en kıymetli sonuçtur. Onikişubat'ta engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz ve bu tür etkinliklerle hem bireylerimizin özgüvenini artırıyor hem de toplumsal farkındalığı güçlendiriyoruz"dedi.

Etkinliğe katılan aileler ise duygularını dile getirerek Onikişubat Belediyesi'ne teşekkür etti. Çocuklarının bu özel gününde unutulmaz anlar yaşadıklarını belirten aileler, "Bu mutluluğu bize yaşatan herkese minnettarız. Çocuklarımız için yapılan bu etkinlikler, onların topluma ne kadar değerli bireyler olduğunu bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

Özel bireylerin eğitim, sosyal yaşam ve istihdam gibi birçok alanda desteklenmesine yönelik projelerini sürdüren Onikişubat Belediyesinin, çeşitli etkinliklerle yalnızca bireylere değil, ailelerine de moral ve güç verdiği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Onikişubat'ta Özel Bireylere Temsili Asker Uğurlama Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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