Ordu'ya 3 yılda 1600 km asfalt - Son Dakika
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Ordu'ya 3 yılda 1600 km asfalt

11.08.2022 12:07
Ordu'ya 3 yılda 1600 km asfalt

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin talihini değiştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ulaşım hamlesi, kentin talihini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2022 yılları arasında 1600 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu. Vatandaşların yıllar süren hayalleri gerçek oldu.

Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve talihini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Kent genelindeki ulaşım ağları, toprak tesfiye, onarım, zemin iyileştirme, stabilize, sanat yapısı, yağmur suyu hattı, kaldırım, asfalt yama, sıcak asfalt kaplama ve beton yol çalışmalarıyla birlikte standardı yüksek bir yapıya kavuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, en uzun karayolu ağına sahip olan kentte üç yılda 1600 km asfalt yol yaptıklarına vurgu yaptı.

Yeni tesisler ve iş makineleri çalışmaları hızlandırdı

Belediyeye kazandırılan, asfalt plenti, taş ocakları ve iş makinaları ile daha hızlı çalıştıklarının da altını çizen Başkan Güler, "Klasik belediyeciliğin dışına çıktığımız çalışmaların yanı sıra 198 adet iş makinasını belediyemize satın aldık. Asfatl tesislerimizle, taş ocaklarımızla, asfaltımızı, yolumuzu tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. 3 yılda 1600 km asfalt yol yaptık. Ordu karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyükşehir fakat 27 bin 500 kilometre yolu var. Biz şu anda kendi yolumuzu tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz" dedi.

Sorunlara hızlı çözüm

Sorunlara hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Başkan Güler, "1600 km asfalt ve beton yolun yanı sıra 9 bin 565 kilometre hendek temizliği, 39 kilometre yeni yol açma, 615 kilometre yol genişletme, 5 bin 908 kilometre stabilize, 14 bin 683 kilometre reglaj, 122 bin 780 metre yağmur suyu hattı drenaj çalışması, 184 bin 876 m2 kaldırım ve 106 bin 904 m3 duvar çalışması yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu yana asfalt ve betona kavuşturduğumuz yol uzunluğu ise 1600 kilometreye ulaştı" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'ya 3 yılda 1600 km asfalt - Son Dakika

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