Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çeşitli organizasyonlar düzenleyerek şehrin her köşesinde bayram coşkusunu yaşattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşları yalnız bırakmayarak etkinliklere katıldı.

19.05.2024 18:44  Güncelleme: 19:04
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çeşitli organizasyonlarla şehrin her köşesi bayramı yaşadı.

Bayram coşkusunu bir gün önceden düzenlediği organizasyonlarla hissettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs günü de çeşitli etkinliklerle kutlamaları zirveye taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de düzenlenen etkinliklerde vatandaşları yalnız bırakmayarak coşkuya ortak oldu.

Manzaraya karşı pedal çevirdiler

Sabah saatlerinde 19 Mayıs Bisiklet Maratonu ile başlayan etkinlikte her yaştan sporcu Altınordu ilçesi İlkadım Anıtı'ndan Yason Burnu'na kadar devam eden güzergahta eşsiz manzara eşliğinde pedal çevirdi.

Türk Bayrakları gökyüzünde dalgalandı

Ardından yamaç paraşütü gösterisiyle de heyecan doruğa çıktı. Altınordu'nun misafir odası Boztepe'den atlayış gerçekleştiren profesyonel paraşütçüler, gökyüzünde dalgalandırdıkları Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile güne ayrı bir anlam kazandırdı. Boztepe'de bulunan vatandaşlar paraşütçülerin atlayışlarını ilgi ve heyecan ile izlerken pek çok vatandaşta telefonu ile anı kaydetti.

Marşlar sokaklarda yankılandı

Bir yandan paraşütçüler gökyüzünden süzülürken, diğer yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu'nun çaldıkları marşlar şehrin sokaklarında yankılandı. Halkın coşkusunun da eklendiği bu etkinlikte heyecan daha da arttı, vatandaşlar büyük bir gururla marşlara eşlik etti.

Dağcılar Yoroz'un zirvesine tırmandı

Doğa tutkunları için düzenlenen Yoroz Zirve Turu ile doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler bir araya geldi. Burada tırmanış gerçekleştiren sporcular zirveye ulaşarak Türk Bayrağını Yoroz'da dalgalandırdı.

Kano ve yelken gösterisi ile keyifli anlar

Etkinliklerin devamında Turnasuyu Kordon Park'ta düzenlenen kano ve yelken gösterisi de büyük ilgi gördü. Genç sporcular hünerlerini sergilerken izleyenlere ise keyifli anlar yaşattı. Vatandaşları bugün de yalnız bırakmayan Başkan Güler bu etkinlikte gençlerin coşkusuna ortak oldu. Onlarla birlikte anın tadını çıkaran Başkan Güler vatandaşlarla da sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.

Öte yandan etkinlikler kapsamında 'Atatürk ve Gençlik Söyleşisi' ile 'Kurtuluş' sinema filmi gösterimi de yapıldı. 19 Mayıs coşkusunun her alanda hissedildiği bu etkinlikler unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika

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