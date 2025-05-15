Ordu Büyükşehir Belediyesi 380 Bin Fide Dağıtmaya Başladı - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi 380 Bin Fide Dağıtmaya Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik başlattığı fide dağıtımında 380 bin yazlık sebze fidesini üreticilere ulaştırmaya başladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarımsal üretimi destekleyici çalışmalara devam ediyor.

15.05.2025 16:45
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Ordulu üreticilere 380 bin fidenin dağıtımına başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında ürettiği 380 bin fideyi üreticilere dağıtmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği ilk günden bu yana nitelikli tarım çalışmalarına büyük önem veren, tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek ve eğitim veren programlar uygulayan, üretimi teşvik ederek 35 bin dönüme yakın atıl tarım arazisini verim ve üretime kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında şuana kadar ürettiği 4 milyon adet yazlık ve kışlık sebze fidesini üreticilerle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi şimdi de yaz sezonu için tohumdan üretilen 380 bin yazlık sebze fidesini de üreticilerle buluşturulmaya başladı. Dağıtımın başlaması ile fide dağıtım noktalarına akın eden vatandaşlar, burada yoğunluk oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi seralarında ürettiği fidelerden alan uygulamadan dolayı memnun kaldıklarını aktaran vatandaşlar, kendi sebzelerini kendileri üretmek amacıyla fide dağıtımlarını çok beğendiklerini belirttiler. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım çalışmalarına da değinen vatandaşlar, tüm bu destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi 380 Bin Fide Dağıtmaya Başladı - Son Dakika

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