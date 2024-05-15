Ordu Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına Destek Oluyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, tek tedavisi glütensiz besin diyeti olan çölyak hastalarının ürünlerini karşılamaya devam ediyor.

Ordu'da, başvuruda bulunan ve ekonomik anlamda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çölyak hastaları için içerisinde glütensiz un, ekmek karışımı, makarna, pirinç, kurabiye, yulaf ezmesi, cips, kakao, puding gibi ürünlerin bulunduğu paketler hazırlanarak kapılarında teslim ediliyor. Ömür boyu diyet yapmak zorunda olan çölyak hastaları Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu destek ile piyasada zor bulunan bu ürünlere kolayca erişiyor.

Düzenli olarak dağıtılan ürünler yine hastalar ile buluşturuldu. Ordu'da bulunan ihtiyaç sahibi 106 çölyak hastası için özenle hazırlanan paketler evlere götürülerek teslim edildi. Aldıkları hizmet karşısında memnuniyetlerini dile getiren hasta ve hasta yakınları teşekkürlerini ilettiler. - ORDU