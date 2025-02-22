Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadelede 2.366 Kilometre Yol Açtı

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OBB, bir günde 2 bin 366 kilometre yolu ulaşıma açtı

ORDU - Ordu'da sahil bölgeleri de dahil 19 ilçede vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kapatmadan çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir günde 2 bin 366 kilometre yolu ulaşıma açtı. Çalışmalar esnasında hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veren ekipler 76 hasta ve 13 cenazeye de müdahale etti.

Ordu'da hafta başından itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan ve etkisini artırarak hissettiren kar yağışı, uzun yıllar sonra sahil bölgesinde ilçe merkezlerini de etkisi altına aldı. Yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, ortalama kar kalınlığı da il genelinde 1 metreyi aştı. Tüm ekip ve ekipmanlarını 19 ilçenin hizmetine seferber eden Ordu Büyükşehir Belediyesi gece gündüz demeden karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak için kırsal ve imarlı alanlarda 434 iş makinesi ve 615 personelle çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalarla 2 bin 366 km yolu ulaşıma açtı. Karla mücadele çalışmalarında önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler 76 hasta ve 13 cenazeye müdahale etti. Öte yandan ekipler hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının yollarını da açık tutmak adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.