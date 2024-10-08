Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kuğukent Kavşağı İçin Düzenleme - Son Dakika
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kuğukent Kavşağı İçin Düzenleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kuğukent kavşağında düzenleme ve sinyalizasyon çalışması başlattı. Çalışmalar, yaya ve araç güvenliğini artırmayı hedefliyor.

08.10.2024 20:13
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden kavşak çalışması

Altınordu ilçesinde trafiği rahatlatacak kavşakta düzenleme ve sinyalizasyon çalışması başlatıldı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Altınordu ilçe merkezinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'nden geçen çevreyolu üzerinde bulunan, yaya ve araç güvenliğini tehlikeye sokan Kuğukent kavşağında düzenleme ve sinyalizasyon çalışması başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ulaşım ağını güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerde özellikle kavşak bölgelerinde bulunan trafik sıkışıklığının giderilmesi, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde şehir merkezlerinde seyahatlerinin sağlanması için mevcut kavşaklar projelendirerek düzenleyen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kavşaklar açan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla trafiği rahatlattı.

Kavşakların daha işlevsel hala getirilmesi ve trafik akışında rahatlama sağlanması için kavşaklarda düzenleme yapan Büyükşehir Belediyesi bunlar bir yenisini daha ekledi. Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi içerisinden geçen ve mahalleyi ikiye bölen çevreyolu üzerinde bulunan, günün ihtiyaçlarına karşılık veremeyen ve sık sık trafik sorunlarının yaşandığı Kuğukent kavşağında çalışmalarına başladı.

Altınordu'nun trafik sorunları en aza indirilecek

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşakta başlayan çalışmalarla geometrik ve trafik düzenleme projesi hazırlanırken kavşağın çalışma prensibinin sinyalizasyon sistemi ile olması kararlaştırıldı. Bu proje kapsamında, mevcut dönel kavşak kaldırılarak, trafik ışıklarından bağımsız sağa serbest dönüş şeritleri oluşturulacak. Ayrıca, ana yolda yetersiz kalan depolama alanlarının yerine sola dönüş şeritleri tasarlanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafikte bekleme süreleri azaltılarak şehir içi trafik akışkanlığı artırılacak ve can ile mal güvenliği sağlanmış olacak.

Kavşak çalışmalarını değerlendiren Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nail Şafak Çelebi, yapılan düzenlemenin yaya ve araç trafiğini rahatlatacağını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyemize bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Burası uluslararası bir yol. Bu yolda sinyalizasyon önemli bir ihtiyaçtı. Aynı zamanda bölgeye de yeni bir okul açıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çok sayıda insanın kullandığı da bir kavşak. Tüm bu nedenlere birlikte bu önemli sorunumuz çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyemize tüm mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan yoğun bir çalışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak kavşağı hizmete alacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Kuğukent Kavşağı İçin Düzenleme - Son Dakika

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