Ordu Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi otoparkını 2 binden 4 bine çıkarıyor

Ordu'da hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesi'nin 2 bin araçlık otopark kapasitesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla 4 bine çıkarılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hastanede yaşanabilecek park sorunlarının önüne geçmek amacıyla otopark alanını genişletiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Hastanenin altyapı ve ulaşım çalışmalarına destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, otopark kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda alanda kazı ve dolgu, alt temel, menfez, yağmur suyu hatları ve perde duvar çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla otopark kapasitesinin 2 binden 4 bine çıkarılması, hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının park ihtiyacının daha rahat karşılanması amaçlanıyor.